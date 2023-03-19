Любая предвыборная агитация в день выборов запрещена - Генпрокуратура

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Генеральной прокуратуре РК напомнили гражданам о соблюдении выборного законодательства, отметив, что агитация запрещена сегодня, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Представитель Генпрокуратуры напомнил, что в день выборов любая предвыборная агитация запрещена.

«В день голосования также не допускается опубликование в СМИ результатов опросов, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами и голосованием в поддержку кандидатов. Нельзя проводить такие опросы в пунктах для голосования. Несоблюдение этих требований влечет ответственность по статьям 102 и 120 КоАП. На данный час сообщений о таких фактах не поступало», - сообщил представитель Генеральной прокуратуры Азамат Саргазин в эфире онлайн-телемарафона.

По поводу обращений относительно вопросов проведения голосования спикер отметил, что суды и органы прокуратуры сегодня будут рассматривать их незамедлительно.

По данным представителя ведомства, по проведению внеочередных выборов депутатов Мажилиса с начала текущей электоральной кампании поступило 113 обращений.

«63 заявителям даны ответы разъяснительного характера, 36 обращений переданы в уполномоченные органы, по 14 - даны ответы отказного характера. По выборам депутатов маслихатов поступило 212 обращений, из которых 149 направлены в уполномоченные органы, по 51 даны разъяснения, по 12 обращений изложенные доводы не подтвердились», - заявил Азамат Саргазин.

Ранее в Генпрокуратуре рассказали о нарушениях выборного законодательства в период до 17 марта и на 18 марта.

В Казахстане сегодня проходят выборы депутатов Мажилиса и маслихатов.

В списки избирателей вошли 12 млн 32 тысячи 550 человек.