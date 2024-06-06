Любая попытка наведения порядка вызывает бурные протесты у тех, кто привык не соблюдать правила - Данияр Ашимбаев

Утилизационный сбор был введен в 2016 году. С тех пор он стал предметом споров, где на одной стороне - стремление к экологической устойчивости и развитию казахстанской автомобильной промышленности, на другой – риски навредить экономике своей страны. Казахстанский политолог Данияр Ашимбаев высказал свое мнение о непрекращающихся спорах среди казахстанцев, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Как только государство пытается навести хоть какой-то порядок сразу и на эмоциях вспыхивают недовольные. Помнится, началось с запрета праворульных машин - и их водители бешено сигналили направо и налево, устраивали автомитинги. Подняли штрафы - волна недовольства. Вместо патрульных поставили камеры - еще больше недовольства. Сделали некоторые улицы односторонними - шум и гам. Попытались убрать помогаек и заменить их системой автопаркинга - истерики. Поддержали отечественный автопром - недовольство. Отменили поддержку - скандалы. Повысили пошлины - визг и крики. Ввели утильсбор - истерики. Начали льготное автокредитование - толпы обиженных. Появились платные дороги - недовольство. Попытались навести порядок с иностранными машинами без казахстанской регистрации - акции протеста (хотя и за год всех предупредили). Появились агрегаторы такси - старые таксисты недовольны конкуренцией, новые - комиссией оператора. Сейчас к этой веселой компании еще и самокаты добавились - саморегулирования не будет, госрегулирования не хотим, ответственности - не хотим, - пишет в своем Telegram-канале казахстанский политолог Данияр Ашимбаев.

При этом эксперт отмечает, что остро стоит вопрос о системно растущем количестве транспорта на дорогах мегаполисов.

- Остро стоит вопрос о системно растущем количестве автотранспорта, превышающим логистические и парковочные возможности мегаполисов, с одной стороны, и о желании населения, особенно молодежи, иметь свою машину. Государство пытается установить четкие правила - вводя экологические требования и правовые ограничения, нацеленные на повышение качества автотранспорта. Одним из инструментов регулирования стал пресловутый утильсбор, задачей которого, по сути, стало ограничение доступа на казахстанские дороги старых автомобилей, стимулирование отечественного автопрома и, скажем откровенно, оптимизация трафика, - отмечает эксперт.

По его словам, первый вице-премьер Роман Скляр в своем интервью вполне адекватно объяснил ситуацию: «Средства, которые поступают в виде косвенного налога, тратятся открыто, на нужды государства и граждан. АО «Жасыл даму» (структура МЭПР) ежегодно показывает это в своих отчетах. В то же время решаются другие задачи по обновлению отечественного автопарка, формированию отрасли по переработке отходов и развитию собственного производства. Так, в 2022 году на льготное автокредитование было направлено 100 млрд тенге, на лизинг автобусов - 30 млрд тенге. На лизинг тракторов и комбайнов в 2023 году выделено 50 млрд тенге. Наряду с этим на финансирование обрабатывающей отрасли по линии АО «Жасыл даму» предусмотрено 265 млрд тенге, в том числе: 185 млрд - на строительство заводов по переработке отходов, 50 млрд тенге - на обновление основных средств МЧС РК, 15 млрд - на лизинг автобусов, 10 млрд - на приобретение противопожарной техники для лесных учреждений и природоохранных организаций».

Данияр Ашимбаев считает, что возмущения со стороны населения носят политизированный характер.