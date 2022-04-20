Ляззат Жунусова стала первым заместителем Председателя агентства «Хабар»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ранее занимавшая должность генерального директора управляющей компании «Қазмедиа орталығы» Ляззат Жунусова переходит на другую работу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу агентства «Хабар».

В 1991 году окончила Семипалатинский технологический институт по специальности «Экономист», в 2017 году - Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности «Журналистика».

Трудовую деятельность начала в 1996 году в АО «РТРК «Қазақстан», проработав 10 лет.

С 2006 года занимала должность первого заместителя Председателя Правления АО «РТРК «Казахстан».

С 2009 года была заместителем директора ТОО «Arna Media Production», затем назначена директором ТОО «Агентство телевизионных новостей», в декабре 2009 года - генеральным директором ТОО «Евразия+ОРТ».

С 2012 - 2018 годы занимала должность первого заместителя Председателя Правления АО «РТРК «Қазақстан».

С мая 2018 года и по настоящее время работала генеральным директором ТОО «Управляющая компания «Қазмедиа орталығы».