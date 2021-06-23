Ляззат Суйндик освобождена от должности председателя Комитета информации РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приказом министра информации и общественного развития Республики Казахстан Суйндик Ляззат Кенесовна освобождена от должности председателя Комитета информации Министерства информации и общественного развития РК в связи с переходом на другую работу. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Л. Суйндик родилась 26 июля 1985 года в Костанайской области. Окончила Евразийский Национальный университет им. Л. Гумилева, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, Университет Шеффилда.

В 2008-2014 гг. занимала различные должности в Министерстве культуры и информации.

В 2014-2016 гг. — руководитель управления электронных СМИ Комитета связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан.

С 2016 по 2019 год работала заместителем председателя Комитета информации Министерства информации и коммуникаций РК.

С мая 2019 года и по настоящее время занимала должность председателя Комитета информации Министерства информации и общественного развития РК.