Ляззат Сулеймен встретилась с жителями Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Необходимость строительства оросительной системы, проблема дефицита пастбищ и нехватка врачей. Эти вопросы стали одними из ключевых во время встречи депутата Сената Парламента Ляззат Сулеймен с жителями сёл Капал и Кызылагаш Аксуского района Алматинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

В ходе встречи депутат отметила, что учитывая важность решения имеющихся проблем она возьмёт их под свой контроль. Вместе с тем сенатор подчеркнула, что руководство района также должно активнее прислушиваться к нуждам и чаяниям граждан, рассматривая все возможные пути решения проблем.

Подробно участники встречи обсудили и ключевые реформы, предложенные Президентом страны в Послании народу Казахстана. Сельчане и Ляззат Сулеймен поделились своим мнением о приоритетах, расставленных в этом обращении Главы государства.

«Настало время проведения новой политики. Время пустых разговоров, уговоров и встреч должно остаться позади, потому что в старом формате невозможно создать «Новый Казахстан». Депутаты должны быть внимательными и настойчивыми в решении поднятых людьми вопросов. Необходимо наладить системный контроль», - сказала Ляззат Сулеймен.