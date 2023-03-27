Ляззат Кунгейбаева стала второй на ЧМ-2023 по боксу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская боксерша Ляззат Кунгейбаева выступила в финале женского чемпионата мира-2023 по боксу в Нью-Дели (Индия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Она сразилась за «золото» в весовой категории свыше 81 кг с марокканкой Марди Хадиджа, которая является двукратной призеркой чемпионата мира и чемпионкой Африки. Этот поединок закончился победой Хадиджа раздельным решением судей.

Таким образом, Ляззат Кунгейбаева стала серебряным призером женского ЧМ-2023 по боксу. Ранее «серебро» у Казахстана также завоевала Карина Ибрагимова (57 кг).

Кунгейбаева во второй раз в карьере выиграла серебряную медаль на мировом первенстве — первое «серебро» было на ЧМ-2014. Также она выигрывала «золото» чемпионата мира — в 2016 году, однако в этот раз повторить тот успех не удалось.