Ляззат Кунгейбаева сегодня поборется за «золото» женского ЧМ-2023 по боксу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Нью-Дели (Индия) состоятся бои заключительного дня женского чемпионата мира по боксу 2023 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Последней парой в финалах выступит казахстанка Ляззат Кунгейбаева в весовой категории свыше 81 килограмма. Ее соперницей станет марокканка Марди Хадиджа, которая является двукратной призеркой чемпионата мира («серебро» — в 2022 году, «бронза» — в 2019-м), чемпионкой Африки-2022 и чемпионкой Африканских игр 2019 года.

Начало поединков запланировано на 18:30 по времени Астаны, прямая трансляция на сайте телеканала «Qazsport».