Ляззат Калтаева встретилась с экспертами ПРООН

Депутат Сената Парламента Республики Казахстан Ляззат Калтаева встретилась с экспертами Офиса Независимой Оценки Программы развития ООН, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента.

Участники встречи обсудили вопросы эффективности системы социальной защиты, поддержку ПРООН в разработке и адаптации к проблемам социальной сферы, на которых сосредоточено внимание Правительства. В ходе обсуждения были рассмотрены наиболее значимые результаты, достигнутые в области социальной защиты при поддержке ПРООН.

Кроме того, эксперты отметили важность оценки эффективности реализуемых проектов и программ, включая соблюдение сроков, бюджета, качества и своевременности. Были рассмотрены проблемы, возникшие в ходе реализации проектов, и способы их решения, а также поддержка ПРООН в управлении проектами и возможности для улучшений.