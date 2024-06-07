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    17:22, 07 Июнь 2024 | GMT +6

    Ляззат Калтаева встретилась с экспертами ПРООН

    Ляззат Калтаева встретилась с экспертами ПРООН
    Фото: Сенат Парламента

    Депутат Сената Парламента Республики Казахстан Ляззат Калтаева встретилась с экспертами Офиса Независимой Оценки Программы развития ООН, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента.

    Участники встречи обсудили вопросы эффективности системы социальной защиты, поддержку ПРООН в разработке и адаптации к проблемам социальной сферы, на которых сосредоточено внимание Правительства. В ходе обсуждения были рассмотрены наиболее значимые результаты, достигнутые в области социальной защиты при поддержке ПРООН.

    Кроме того, эксперты отметили важность оценки эффективности реализуемых проектов и программ, включая соблюдение сроков, бюджета, качества и своевременности. Были рассмотрены проблемы, возникшие в ходе реализации проектов, и способы их решения, а также поддержка ПРООН в управлении проектами и возможности для улучшений.

    Теги:
    Сенат Парламента Правительство Социальная поддержка ООН Депутаты
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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