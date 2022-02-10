Ляззат Калтаева принесла присягу депутата Сената
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ляззат Калтаева принесла присягу депутата Сената, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Клянусь верно служить народу Казахстана, укреплять целостность и независимость Республики Казахстан, строго подчиняться ее Конституции и законам, добросовестно исполнять возложенные на меня высокие обязанности депутата», - сказала Ляззат Калтаева.
Спикер Сената Маулен Ашимбаев отметил, что впервые в истории независимого Казахстана сенатором стал человек с ограниченными возможностями.
Напомним, Ляззат Калтаева назначена депутатом Сената.
Ее трудовой стаж:
- секретарь Фрунзенского районного общества инвалидов города Алматы (1987-1991);
- специалист по сделкам с ценными бумагами ЗАО «ДАЭКО» города Алматы (1997-2000);
- специалист по сделкам с ценными бумагами ЗАО «Данекер» города Алматы (1998-2001);
- специалист по сделкам с ценными бумагами ЗАО «Казахстан-Аудит» города Алматы (1998-2001);
- председатель ОО «Ассоциация женщин с инвалидностью «Шырак» (с 2001);
- председатель объединения юридических лиц «Ассоциация организаций инвалидов города Алматы» (с 2006).
- Сенаторы: Президент сохранил государственность и единство страны
- Казахстан и США будут обмениваться информацией о финансовых счетах граждан
- Сокращена квота на привлечение иностранной рабочей силы в Казахстан
- Спикер Сената встретился с председателем законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана
- Датчики угарного газа устанавливают в домах жителей Атырауской области
- Нурлан Ногаев встретился с группой женщин, требующих безвозмездной приватизации арендного жилья
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана