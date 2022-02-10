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Ляззат Калтаева принесла присягу депутата Сената

10 Февраля 2022 10:14
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Ляззат Калтаева принесла присягу депутата Сената

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ляззат Калтаева принесла присягу депутата Сената, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Клянусь верно служить народу Казахстана, укреплять целостность и независимость Республики Казахстан, строго подчиняться ее Конституции и законам, добросовестно исполнять возложенные на меня высокие обязанности депутата», - сказала Ляззат Калтаева.

Спикер Сената Маулен Ашимбаев отметил, что впервые в истории независимого Казахстана сенатором стал человек с ограниченными возможностями.

Напомним, Ляззат Калтаева назначена депутатом Сената.

Ее трудовой стаж:

- секретарь Фрунзенского районного общества инвалидов города Алматы (1987-1991);

- специалист по сделкам с ценными бумагами ЗАО «ДАЭКО» города Алматы (1997-2000);

- специалист по сделкам с ценными бумагами ЗАО «Данекер» города Алматы (1998-2001);

- специалист по сделкам с ценными бумагами ЗАО «Казахстан-Аудит» города Алматы (1998-2001);

- председатель ОО «Ассоциация женщин с инвалидностью «Шырак» (с 2001);

- председатель объединения юридических лиц «Ассоциация организаций инвалидов города Алматы» (с 2006).

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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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