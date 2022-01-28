+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -15 °С
Алматы: 0 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Ляззат Калтаева назначена депутатом Сената Парламента РК

28 Января 2022 09:06
Поделиться:
Ляззат Калтаева назначена депутатом Сената Парламента РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Калтаева Ляззат Молдабековна назначена депутатом Сената Парламента Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Новости по теме
Назначен начальник департамента полиции Алматинской области
Спикер Сената Маулен Ашимбаев встретился с Послом Великобритании Сенаторы приняли Закон о возможности избрания людей с инвалидностью в Мажилис Пересмотреть процесс выделения целевых трансфертов предлагает сенатор

Фото: express-k.kz


Подписывайтесь на наш канал:

#Президент Казахстана   #Сенат   #Назначения  
Поделиться:
Новости по теме
Назначен начальник департамента полиции Алматинской области
Спикер Сената Маулен Ашимбаев встретился с Послом Великобритании
Сенаторы приняли Закон о возможности избрания людей с инвалидностью в Мажилис
Пересмотреть процесс выделения целевых трансфертов предлагает сенатор
Популярное
1 В Казахстане могут внести изменения в Трудовой кодекс
2 Президент Казахстана провел заседание Совета Безопасности
3 Сенат предложил отменить необходимость согласования с Елбасы государственных инициатив
4 Словесная ссора завершилась поножовщиной в бизнес-центре Караганды
5 Новые подходы к определению уровня бедности предлагают использовать депутаты
6 Пересмотреть закон о фонде «Самрук-Казына» предложил сенатор
Читайте также
Приоритеты казахстанского председательства в СВМДА обозначил Касым-Жомарт Токаев
Открыть совместно с индийскими компаниями IT-школы для ЦА предложил Касым-Жомарт Токаев
В Казахстане могут внести изменения в Трудовой кодекс
Президент Казахстана провел заседание Совета Безопасности
Сенат предложил отменить необходимость согласования с Елбасы государственных инициатив
Словесная ссора завершилась поножовщиной в бизнес-центре Караганды
Новые подходы к определению уровня бедности предлагают использовать депутаты
Пересмотреть закон о фонде «Самрук-Казына» предложил сенатор
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив