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Ляззат Калтаева назначена депутатом Сената Парламента РК
28 Января 2022 09:06
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Калтаева Ляззат Молдабековна назначена депутатом Сената Парламента Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
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Фото: express-k.kz
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