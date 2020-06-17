Ляззат Бейсекулова возглавила Департамент Агентства РК по делам госслужбы в Алматинской области.

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Назначен новый руководитель Департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сегодня руководство Алматинской области во главе с акимом Амандыком Габбасовичем Баталовым представило нового руководителя Департамента Агентства РК по делам государственной службы по Алматинской области – Бейсекулову Ляззат Мукатаевну.

Аким области отметил эффективную работу и профессиональный опыт Ляззат Мукатаевны набранный за долгие годы на государственной службе, благодаря которым она, начиная карьеру с рядового сотрудника назначена на должность руководителя департамента, что является ярким примером соблюдения принципа меротократии на государственной службе.

Бейсекулова Ляззат Мукатаевна родилась в Алматинской области Коксуского района 10 апреля 1972 года. Образование высшее: инженер-технолог, экономист и бакалавр права. Стаж работы на государственной службе - 22 года, из них в структуре Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы – 8 лет. В данном государственном органе начала свою трудовую деятельность в должности консультанта отдела управления персоналом. Замужем, мать двоих детей.

Напомним, что Бейсекулова Ляззат Мукатаевна приказом руководителя аппарата Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы Бактыгереева Б. от 15 июня 2020 года № 41ж/қ была освобождена от должности заместителя руководителя Департамента и назначена на должность руководителя Департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по Алматинской области, председателя Совета по этике.