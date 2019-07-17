Лязат Нуркатова: Социальная карта повысит адресность соцпомощи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Социальная карта повысит адресность социальной помощи. Об этом сообщила доктор социологических наук, Национальный эксперт Детского фонда ООН по вопросам развития социальной работы Лязат Нуркатова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На расширенном заседании Правительства Президент Касым-Жомарт Токаев дал поручение по разработке социальной карты и применении ее в регионах. Я хочу отметить, что целью этой социальной карты является определение положения семьи и всех ее членов на основе данных, составляемых госорганами, для того чтобы организовать качественную социальную помощь и социальную работу с группами этих граждан. В социальную карту входит несколько параметров. Это экономические условия семьи – занятость, доходы, здоровье членов семьи, доступ к учреждениям образования, жилищные условия, социальные факторы. То есть с разных аспектов оцениваются риски для семьи в данной жизненной ситуации. Это позволит нам прогнозировать социальное благополучие семьи и сформировать карту благополучия на уровне села, города, района, региона в режиме реального времени. Также это позволит укрепить межведомственное взаимодействие различных служб в оказании помощи семьям», – сказала Л. Нуркатова.

По ее словам, результатом внедрения социальной карты должны стать: повышение адресности социальной помощи и поддержки семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию; переход от заявительной к выявительной модели оказания услуг; расширение их перечня и системность социальной политики на местном уровне. По данным социальной карты будут определяться 5 уровней жизненной ситуации семьи: экстренный, кризисный, неблагополучный, удовлетворительный и благополучный. В соответствии с этим уровнем будет разработан алгоритм сопровождения семьи в трудной жизненной ситуации.

Напомним, 15 июля в столице состоялось расширенное заседание Правительства РК под председательством Президента РК Касым-Жомарта Токаева.