Лужи появились в квартирах новостройки после дождя в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске владельцы квартир в новостройке пожаловались на протекающую крышу и лужи, которые образовались на полу после прошедшего ночью дождя, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Переехать в собственное жилье люди пока не могут, но и начать делать ремонт жильцы особенно верхних этажей опасаются. Минувшей ночью в городе прошел дождь и в квартирах буквально стоит вода на полу.





Ситуацию прокомментировали в пресс-службе городского отдела жилищно-коммунального хозяйства.

«На техническом этаже дома по неизвестной причине было сорвано колено ливневой канализации, в результате чего после осадков произошла протечка крыши квартир на верхнем этаже дома. Подрядной организацией ТОО «Альфа Север» проведена работа по восстановлению ливневой канализации. В рамках гарантийных обязательств они устранят подтопления в квартирах. В адрес подрядной организации направлено уведомление об устранении дефектов со сроком исполнения до 31-го августа. Договор купли-продажи между отделом ЖКХ и собственниками квартир заключен в июле этого года. Дом будет заселен после завершения строительства инженерно-коммуникационной инфраструктуры», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Многоквартирный жилой дом по улице Горького относится к тем самым проблемным новостройкам, которые не могут сдать из-за недобросовестного отношения подрядчика, занимающегося подведением инженерной инфраструктуры и благоустройством территории. В июле сюда приезжал аким области Айдарбек Сапаров. Завершить благоустройство здесь должны были 15 августа. И снова сроки сдвинулись.

«Строительство дома завершилось в 2022 году. В 2021 началась реализация проекта по строительству инженерной инфраструктуры и благоустройству территории. Срок завершения работ по благоустройству планировался 15 августа. Однако из-за отставания от графика сроки передвинулись. За срыв графика компанию оштрафовали. Если работы не будут выполнены до конца месяца, будет инициирован судебный процесс для признания компании недобросовестным подрядчиком. Работы по прокладке сетей тепло- и водоснабжения, коммуникаций выполнены в полном объеме. Ведутся пусконаладочные работы по подаче электроэнергии в дома», - проинформировали в пресс-службе.

Напомним, всего в Петропавловске 16 проблемных многоэтажных жилых домов, в том числе арендно-коммунальных.