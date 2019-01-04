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Лувр стал самым посещаемым музеем мира
4 Января 2019 05:00 12
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БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Более 10 миллионов человек посетили Лувр в 2018 году, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт музея.
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Музей посетили 10,2 млн человек, что на 25% больше, чем в 2017 году. Большую их часть составляют туристы из США, Китая, Бразилии и Евросоюза.
Предыдущий рекорд музей установил шесть лет назад, в 2012 году, - тогда его посетили 9,7 миллиона человек.
Отмечается, что рост посещаемости Лувра может быть связан с открытием филиала в Абу-Даби, а также съемками в выставочных залах музея клипа Beyonce и Jay-Z.
Ключевые слова: Культура,
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