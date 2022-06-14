08:49
14 Июня 2022 07:33
Луна максимально приблизится к Земле
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Очередное полнолуние наступает 14 июня, но оно будет особенным, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Точку полнолуния Луна пройдет в 17:52 по времени Нур-Султана, и примерно через 11,5 часов после этого Луна пройдет перигей примерно в 357 429 км – ближайшую к Земле точку своей орбиты, сообщает сайт «Наблюдательная астрономия».
Видимый диаметр Луны увеличится примерно на 8 % относительно среднего значения, яркость возрастет примерно на 13 %. А наиболее крупной Луна будет казаться около горизонта (вечером и утром) за счет «лунной иллюзии».
Астрологи дают рекомендации по поводу грядущего «суперлуния», главная из которых знаменует самое подходящее время для выражения людьми прощения и благодарности.
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