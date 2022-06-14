Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Луна максимально приблизится к Земле
14 Июня 2022 07:33

Луна максимально приблизится к Земле

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Очередное полнолуние наступает 14 июня, но оно будет особенным, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Точку полнолуния Луна пройдет в 17:52 по времени Нур-Султана, и примерно через 11,5 часов после этого Луна пройдет перигей примерно в 357 429 км – ближайшую к Земле точку своей орбиты, сообщает сайт «Наблюдательная астрономия».

Видимый диаметр Луны увеличится примерно на 8 % относительно среднего значения, яркость возрастет примерно на 13 %. А наиболее крупной Луна будет казаться около горизонта (вечером и утром) за счет «лунной иллюзии».

Астрологи дают рекомендации по поводу грядущего «суперлуния», главная из которых знаменует самое подходящее время для выражения людьми прощения и благодарности.


Автор:
Корреспондент

facebook.com
Читайте также
Более двух тысяч патронов и оружие обнаружили в Жамбылской области
Паломников призвали вакцинироваться от менингококковой инфекции перед совершением хаджа
Блогера за вымогательство денег у полицейских осудили в Караганде
Проект по расширению русел рек продолжат в Актюбинской области
Рабочий золотоизвлекательной фабрики погиб в Акмолинской области
Рост животноводства наблюдается  в Актюбинской области
Качественной питьевой водой полностью обеспечат села Актюбинской области в 2023 году
Масштабное финансирование ремонта дорог планируют в Актюбинской области

Лента новостей

Архив