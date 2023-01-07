«Лукойл» может продать заправки в Румынии и Молдове «КазМунайГазу»

7 Января 2023, 15:21

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Основная причина выхода – санкции, введенные странами ЕС в отношении торговли российской нефтью, которые также затрагивают бизнес «Лукойла» в Румынии и Республике Молдова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Mold-street.com.

Источники утверждают, что первым покупателем в списке является англо-голландский энергетический гигант Royal Dutch Shell, широко известный как Shell, который также является крупнейшим игроком в европейском нефтяном секторе.

В мае 2022 года в результате ситуации в Украине Shell продала свои активы в России – 114 АЗС в центре и на северо-западе России и завод смазочных материалов в Торжке, а покупателем выступил «Лукойл», второй по величине производитель российской нефти.

Второй потенциальный покупатель – Национальная компания из Казахстана «КазМунайГаз» (далее – КМГ), владеющая сетями АЗС под брендом Rompetrol в Румынии и Республике Молдова, а также самым современным НПЗ в соседней стране – Petromidia.

По данным источников на рынке, переговоры проходили в Москве, но об их результатах ничего не известно.

Возможная сделка между «Лукойлом» и «КМГ» позволит компании из Казахстана занять доминирующее положение на нефтяном рынке Республики Молдова. Соответственно, без согласования с органами по защите конкуренции сделка может быть заблокирована.

По некоторым данным, были и другие конкуренты, но их имена пока засекречены.

«Лукойл-Молдова» (как и «Лукойл-Румыния») контролируется российским гигантом «Лукойл» через его швейцарскую дочернюю компанию – Litasko SA.

Компания владеет сетью из 106 АЗС (крупнейшей в Молдове), тремя нефтебазами и терминалом сжиженного газа. Согласно конфиденциальному отчету о расследовании рынка нефтепродуктов Совета по конкуренции, обнародованному двумя телеканалами Республики Молдова, доля «Лукойл-Молдова» в 2019 году составила 20,29 %, а в 2020 году – 19,84 % на розничном рынке топлива, При этом в 2020 году «Лукойл» обеспечил около 40,8 % импорта дизельного топлива и около 33,5 % импорта бензина.

В 2021 г. «Лукойл-Молдова» зафиксировал выручку в размере 5,97 млрд леев, что на 37 % больше, чем в 2020 году, и прибыль в размере 60,2 млн леев.

Фото: www.mold-street.com