Лукашенко рассчитывает на равных создать союзный медиахолдинг с Россией

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает на равных условиях создать союзный медиахолдинг с Россией. Эта тема обсуждалась при его докладе об актуальных вопросах информационной политики, передает агентство Kazinform со ссылкой на БЕЛТА.

— В последнее время у нас установились очень теплые дружеские отношения с россиянами, особенно наверху. Я думаю, это будет способствовать созданию нормального самостоятельного медиахолдинга на равных. Это главное. Если мы строим наш союз, главный принцип — равные условия. Никто под козырек не берет, никто никому не подчиняется. На равных. И мы с Владимиром Путиным много обсуждали эту тему. Я ни разу не слышал от него, когда мы обсуждаем эти вопросы, чтобы он сказал: слушай, вот мы тут большие, вы малые. Последний раз, когда я жестковато поставил этот вопрос: «Ну что, сколько мы будем говорить об этом, надо как-то двигаться, и прежде всего россиянам, надо создавать самостоятельный холдинг». Он говорит: «Я только за. Да, надо холдинг, надо, чтобы Telegram-канал (был. — Прим. БЕЛТА), и в интернете это было, блогеры…» Он очень хорошо в это посвящен. Лучше, чем я. Он мне когда это развернул, я говорю: «Так нам больше не надо, именно так надо действовать», — отметил Александр Лукашенко.

Вместе с тем президент констатировал, что у российских переговорщиков по этому вопросу могут быть какие-то другие интересы.

— По созданию союзного медиахолдинга Союзного государства мы говорим очень много. Естественно, с учетом той политики, которая осуществляется в России в отношении СМИ. А вы тоже ее знаете, вели переговоры с ними. Вы понимаете, что там это может даже больше, чем экономика. Россия огромная, без средств массовой информации, естественно, не обойтись. И в силу определенных нюансов россияне уделяют очень серьезное внимание средствам массовой информации, — отметил глава государства.

Как сообщалось БЕЛТА, в январе текущего года на заседании Высшего государственного совета принято решение о создании медиакомпании Союзного государства. Планируется, что в структуру медиакомпании войдут телеканал, печатные средства массовой информации и ресурсный медиацентр по созданию, адаптации и распространению контента в цифровой среде. Учредителем медиакомпании выступит Совет Министров Союзного государства.

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