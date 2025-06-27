Лукашенко обозначил контуры обновленной версии экономического союза - ЕАЭС 2.0.

- Когда подписывали договор о союзе, 2025 год был определен своего рода горизонтом, за которым начнется новый этап в деятельности объединения. И сегодня у нас есть все основания представить отдельные элементы союза 2.0. В ситуации мировой турбулентности важно не плестись в хвосте событий, а самим влиять в позитивном ключе на глобальную повестку, иметь продуманные модели реагирования на внешние вызовы, — подчеркнул Александр Лукашенко.

По словам Президента Беларуси, чтобы не затеряться на перенасыщенном мировом рынке, у ЕАЭС версии 2.0 должен быть свой фирменный евразийский продукт — заметный, востребованный и по-настоящему общий для всех стран-участниц.

В начале года в обращении к главам государств в качестве председателя ЕАЭС Беларусь заявила о необходимости кооперации по тем направлениям, без которых сегодня невозможно уверенно чувствовать себя среди мировых экономических лидеров. Это электротранспорт, микроэлектроника, робототехника, информационно-коммуникационные технологии, новые материалы.

- Работа по кооперационным проектам начата, приняты соответствующие решения, в союзном бюджете на эти цели предусмотрены немалые деньги. Нужно не догонять друг друга в традиционных отраслях, а вместе стать лидерами в новых, таких, о которых мы пока, может, даже и не думаем. Но они сами придут. Объединив потенциалы наших экономик, мы в состоянии создать уникальный евразийский продукт. От самолетов и поездов до цифровых решений и искусственного интеллекта. Кое-что в этих областях мы уже научились делать, — заявил Александр Лукашенко.

Для прорыва также требуется объединить научный, инженерный и финансовый потенциалы. Хорошим решением, уверен Александр Лукашенко, может стать создание совместных исследовательских и инновационных центров, которые будут разрабатывать новые технологии и продукты.

Глава белорусского государства констатировал, что на юге и востоке у ЕАЭС сформирован пояс добрососедства, и предложил скрепить его сетью автомобильных и железных дорог и транспортно-логистических хабов. Александр Лукашенко предложил рассмотреть эту инициативу совместно со странами-наблюдателями, а также в рамках диалога ЕАЭС — ШОС.