Лук и растительное масло подешевели в СКО

В Северо-Казахстанской области инфляция по итогам апреля составила 9,5%. При этом продовольственные товары за год подорожали на 7%, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации департамента Бюро национальной статистики, цена на рис возросла на 32%, яйца, морковь и белокочанную капусту – на 22%, свежие фрукты – на 15%, кондитерские изделия – на 11%, на рыбу и морепродукты – почти на 10%, помидоры – на 3%, сахар – на 2%. За тот же год крупы подешевели почти на 19%, лук – на 51%, огурцы – на 16%, картофель – на 3%, растительное масло – на 20%.

В непродовольственной группе товаров прирост цены на моторное масло составил 17%, предметы, приборы и товары личного пользования – около 15%, фармацевтическую продукцию – более 10%, одежду и обувь – около 9%. Бензин подорожал почти на 14%.

Фактическая арендная плата за жилье выросла на 19%, амбулаторные услуги – на 13%, услуги кабельного телевидения – на 9,5%, транспорта - на 12%, в том числе почти на 16% подорожал перелет на самолете. Поход в ресторан стал дороже на 11%.

Статистики напомнили, что индекс потребительских цен, характеризующий уровень инфляции, показывает изменение цен на товары и услуги, приобретаемые населением для личного потребления. Набор товаров и услуг включает 508 позиций. Регистрация цен производится по выборочной сети предприятий торговли и сферы услуг различных форм собственности.