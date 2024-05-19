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    17:00, 19 Май 2024 | GMT +6

    Лук и растительное масло подешевели в СКО

    лук
    Фото: pixabay.com

    В Северо-Казахстанской области инфляция по итогам апреля составила 9,5%. При этом продовольственные товары за год подорожали на 7%, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По информации департамента Бюро национальной статистики, цена на рис возросла на 32%, яйца, морковь и белокочанную капусту – на 22%, свежие фрукты – на 15%, кондитерские изделия – на 11%, на рыбу и морепродукты – почти на 10%, помидоры – на 3%, сахар – на 2%. За тот же год крупы подешевели почти на 19%, лук – на 51%, огурцы – на 16%, картофель – на 3%, растительное масло – на 20%.

    В непродовольственной группе товаров прирост цены на моторное масло составил 17%, предметы, приборы и товары личного пользования – около 15%, фармацевтическую продукцию – более 10%, одежду и обувь – около 9%. Бензин подорожал почти на 14%.

    Фактическая арендная плата за жилье выросла на 19%, амбулаторные услуги – на 13%, услуги кабельного телевидения – на 9,5%, транспорта - на 12%, в том числе почти на 16% подорожал перелет на самолете. Поход в ресторан стал дороже на 11%.

    Статистики напомнили, что индекс потребительских цен, характеризующий уровень инфляции, показывает изменение цен на товары и услуги, приобретаемые населением для личного потребления. Набор товаров и услуг включает 508 позиций. Регистрация цен производится по выборочной сети предприятий торговли и сферы услуг различных форм собственности.

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Регионы Цены и тарифы Продукты Экономика
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
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