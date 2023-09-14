Лудомания: куда обратиться казахстанцам за помощью

Новые подходы в борьбе с лудоманией обсудили в Министерстве здравоохранения РК на совещании под председательством главы ведомства Ажар Гиният, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Как отметили на совещании, по данным зарубежных научных исследований, распространенность лудомании в мире оценивается в среднем около 3% от взрослого населения земного шара, при этом порядка 12,5% играют регулярно. В то же время, из числа имеющих клинические критерии лудомании только 8% считают себя лицами, имеющими пристрастие к азартным играм.

При математическом моделировании на Казахстан, количество лиц, признающих проблемы, связанные с пристрастием к азартным играм, составляет порядка 36 000 человек.

По поручению министра будет начата подготовка проекта Национальной системы профилактики зависимостей (химических и нехимических), в рамках которого будет реализован ряд мероприятий.

В целях снижения стигмы оказания помощи лицам с зависимостями будут внесены изменения в их учетную политику. Цель такого учета - оказание консультативной помощи, информационной и психологической поддержки с соблюдением конфиденциальности. Планируется осуществление регистрации только во внутренних информационных системах медицинских организаций.

По словам А. Гиният, действующие клинические протоколы, стандарты лечения и оказания медицинской помощи должны применяться и в частных наркологических центрах. В связи с этим планируется осуществление регуляции их деятельности.

Если Вы или Ваши близкие столкнулись с данной проблемой, можете обратиться в региональные организации психического здоровья или на сайт Республиканского научно-практического центра психического здоровья mentalcenter.kz.

В совещании принимали участие представители международных и общественных организаций, медицинских вузов, региональных центров психического здоровья, частных реабилитационных центров.

Напомним, игромания или лудомания является одной из форм поведенческой зависимости, которая связана с участием в азартных играх. К таким играм, от которых человек патологически зависим, относятся: игровые автоматы, онлайн игры, игры на ставки, компьютерные и азартные игры.