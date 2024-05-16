Лудоман оформил кредиты на девушку в Павлодарской области

Лудоман оформил кредиты на девушку на сумму более миллиона тенге и забрал пособие, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

Павлодарец познакомился с девушкой во дворе жилого дома. Он понял, что девушка страдает психическим расстройством и решил воспользоваться ее состоянием. Сфотографировав девушку, оформил в разных микрофинансовых организациях на нее кредиты на сумму свыше 800 тысяч тенге. Деньгами закрыл долги в букмекерских конторах.

В магазине техники, где оформил на ее имя в кредит мобильный телефон Iphone, стоимостью почти 350 тысяч тенге.

– Парень забрал телефон, а также снял с карты потерпевшей 79 тысяч тенге. После этого девушка обратилась в полицию. По фактам мошенничества и кражи проводится досудебное расследование, – сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

Как добавили в полиции, сейчас идет следствие, к подозреваемому применена мера пресечения в виде домашнего ареста. Судьбу лудомана определит суд.



