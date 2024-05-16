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    14:04, 16 Май 2024 | GMT +6

    Лудоман оформил кредиты на девушку в Павлодарской области

    кредит. деньги, мошенничество
    Фотоколлаж Polisia.kz

    Лудоман оформил кредиты на девушку на сумму более миллиона тенге и забрал пособие, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    Павлодарец познакомился с девушкой во дворе жилого дома. Он понял, что девушка страдает психическим расстройством и решил воспользоваться ее состоянием. Сфотографировав девушку, оформил в разных микрофинансовых организациях на нее кредиты на сумму свыше 800 тысяч тенге. Деньгами закрыл долги в букмекерских конторах.

    В магазине техники, где оформил на ее имя в кредит мобильный телефон Iphone, стоимостью почти 350 тысяч тенге.

    – Парень забрал телефон, а также снял с карты потерпевшей 79 тысяч тенге. После этого девушка обратилась в полицию. По фактам мошенничества и кражи проводится досудебное расследование, – сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

    Как добавили в полиции, сейчас идет следствие, к подозреваемому применена мера пресечения в виде домашнего ареста. Судьбу лудомана определит суд.

    Теги:
    МВД РК Мошенничество Полицейские Закон и право Лудомания и игромания Регионы Казахстана Регионы Полиция Павлодарская область
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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