Лудоман делал закладки в Павлодаре. 19-летний павлодарец рассказал, почему переступил закон, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

В июне 2023 года молодой человек искал работу, так как в течение года ставил онлайн-ставки. Увлечение переросло в зависимость и парень влез в долги. В поисках работы павлодарец нашел сайт, где ему предложили быстрый и легкий заработок. Так он и стал закладчиком.

— Мужчина задержан сотрудниками полиции при попытке сбыть закладки. При досмотре подозреваемого, в кармане куртки было изъято более 18 г психотропного вещества. За наркопреступление мужчина приговором суда осужден на 10 лет лишения свободы, — сообщили в пресс службе департамента полиции Павлодарской области.

Стражи порядка предупредили, что стремление заработать «легкие» деньги незаконным путем приводит на скамью подсудимых.



