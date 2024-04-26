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    14:00, 26 Апрель 2024 | GMT +6

    Лудоман делал закладки в Павлодаре

    задержание, полиция
    Фото: Polisia.kz

    Лудоман делал закладки в Павлодаре. 19-летний павлодарец рассказал, почему переступил закон, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz. 

    В июне 2023 года молодой человек искал работу, так как в течение года ставил онлайн-ставки. Увлечение переросло в зависимость и парень влез в долги. В поисках работы павлодарец нашел сайт, где ему предложили быстрый и легкий заработок. Так он и стал закладчиком.

    — Мужчина задержан сотрудниками полиции при попытке сбыть закладки. При досмотре подозреваемого, в кармане куртки было изъято более 18 г психотропного вещества. За наркопреступление мужчина приговором суда осужден на 10 лет лишения свободы, — сообщили в пресс службе департамента полиции Павлодарской области.

    Стражи порядка предупредили, что стремление заработать «легкие» деньги незаконным путем приводит на скамью подсудимых.

    Теги:
    Наркотики Полицейские Закон и право Лудомания и игромания Регионы Казахстана Регионы Полиция Борьба с наркотиками Суды Павлодарская область
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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