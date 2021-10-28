Лучшую трудовую династию определили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице в рамках республиканского форума «К Обществу Всеобщего Труда» состоялось награждение победителей республиканского конкурса «Еңбек жолы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Кроме того заместитель Премьер-Министра Ералы Тугжанов вручил медали «Еңбек ардагері» и подарочные сертификаты ветеранам труда Жанқылышу Ражанову, Диларам Савутовой и Ғазизу Алдонгарову.

Отметим, что лауреатов республиканского конкурса «Еңбек жолы» отбирали на заседании республиканской комиссии из числа победителей регионального этапа конкурса. В состав комиссии вошли депутаты Парламента РК, представители Министерства труда и социальной защиты населения РК, Министерства информации и общественного развития РК, НПП «Атамекен», РГУ «Қоғамдық келісім» и социальные партнеры.

В номинации «Лучшая трудовая династия» победителем была признана династия Белогорцевых из Восточно-Казахстанской области. Второе место досталось династии Джамановых из Актюбинской области, а на третьей строчке расположилась династия Куриных из Карагандинской области.

Лучшим наставником работающей молодежи был признан Юсиф Кулиев из Мангистауской области, второе и третье место заняли Наталья Акиншина из Павлодарской области и Светлана Габдушева из Алматы.

Лучшими молодыми работниками производства стали: Рафхат Аяпов из Западно-Казахстанской области (1 место), Адильбек Ашимов из Акмолинской области (2 место) и Ілияс Сүйерқұл из Туркестанской области (3 место).

Памятные дипломы и подарочные сертификаты победителям республиканского конкурса «Еңбек жолы» вручили министр труда и социальной защиты населения РК Серик Шапкенов, директор библиотеки Первого Президента РК Бахытжан Темирболат, государственный и общественный деятель, обладатель звания «Қазақстанның Еңбек Ері» Абзал Ералиев, а также представители ТОО «Тенгизшевройл», ТОО «Евразийская группа» и АО «СНПС Актобемунайгаз».

Известные казахстанские исполнители Жанна Сандыбаева, Алибек Альмадиев, Айдар Нурмаганбетов и Нурлыбек Толепберген сделали для ветеранов труда и победителей республиканского конкурса «Еңбек жолы» музыкальное поздравление.