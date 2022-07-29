Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Лучшую по физической подготовке воинскую часть определят в Казахстане
29 Июля 2022 22:44

Лучшую по физической подготовке воинскую часть определят в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Вооруженных силах проходит третий этап смотра-конкурса по организации физподготовки в воинских частях и учреждениях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

Мероприятие организовано по плану подготовки Вооруженных сил страны на 2022 учебный год. По итогам смотра-конкурса в сентябре текущего года будут определены лучшие подразделения по семи номинациям.

В ходе посещения воинских частей специалисты проверяют качество организации физической подготовки, состояние спорткомплексов, спортивных городков, документации и, конечно же, уровень физической подготовленности военнослужащих.

На первом этапе в апреле текущего года изучалось состояние физической подготовки в масштабе воинских частей, управлений командующих, частей непосредственного подчинения управлений главнокомандующих видами Вооруженных сил, учреждений и вузов.

В ходе второго этапа в мае были проверены региональные командования и рода войск, а также управления начальников тыла и вооружения.

Лучшая бригада, полк-отряд, бригада-полк-батальон, база-полк, военное учебное заведение, управление командующего, управление военной полиции по физической подготовке определятся на третьем этапе. Таким образом, после тщательного отбора и изучения результатов в сентябре будут названы лучшие из лучших.

«При выборе победителей будут учитываться уровень физической подготовки военнослужащих, качество отработки документации по этому направлению, наличие и состояние учебно-материальной базы», – пояснил начальник управления физической подготовки департамента боевой подготовки Генерального штаба Вооруженных сил РК Алмаз Сагиндыков.

Смотр-конкурс направлен на повышение уровня физической подготовки военнослужащих для выполнения боевых и других задач в соответствии с их предназначением.

Команды и военнослужащие, показавшие отличные результаты, будут награждены кубками и вымпелами.



Фото: gov.kz




Новости по теме
Сколько уже заработали казахстанские клубы в еврокубках
Велокоманда  «Астана» объявила состав на «Классику Сан -Себастьяна»
Где смотреть трансляцию матчей «Тобола» и «Кызыл-Жара» в Лиге конференций
Читайте также
Сколько уже заработали казахстанские клубы в еврокубках
Республиканский турнир по джиу-джитсу стартовал в Караганде
Где смотреть трансляцию матчей «Тобола» и «Кызыл-Жара» в Лиге конференций
Назван состав казахстанской команды на чемпионат Азии по дзюдо в Нур-Султане
Велокоманда «Астана» определилась с составом на «Тур Польши»
Велокоманда  «Астана» объявила состав на «Классику Сан -Себастьяна»
Казахстанка стала третьей на ЧМ U17 по женской борьбе
Названо время матчей «Кызыл-Жара» и «Тобола» в третьем раунде Лиги конференций
Популярное
1 Стеклянный купол и безвизовый парк – какова судьба 10 крупных проектов в Нур-Султане
2 Женщина вместе с малолетней дочерью крала детские коляски в Алматы
3 Столичному водителю выписали около 100 штрафов на два месяца
4 Проливные дожди в ОАЭ бьют рекорды по количеству осадков
5 Менеджер банка проиграл деньги клиента на ставках в Кокшетау

Лента новостей

Тенденции
Никита Шаталов
Казахстан может стать стабильным поставщиком пшеницы на мировой рынок
Марат Шибутов
Мультфильмы не могут повлиять на сексуальную ориентацию человека
Архив