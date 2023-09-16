Лучшую невестку выбрали в Павлодарской области
«Хорошая невестка в дом принесет богатство и счастье, – сказала руководитель «Нұр-ана әлемі» Бахытжамал Максилова. – Главная цель мероприятия – показать, какой должна быть семья и какую роль в ней играет невестка».
В традиционной «визитной карточке» каждая конкурсантка рассказала о себе и своей семье в стихотворной форме. Затем предстояло пройти экзамен на знание обычаев казахского народа, продемонстрировать свои творческие способности. В качестве домашнего задания невестки должны были приготовить блюдо. Завершило конкурс дефиле в национальных костюмах.
23-летняя Валерия Айтмуратова переехала в Железинский район из России. Замуж она вышла год назад.
«Муж сказал, что я умная и талантливая, почему бы не поучаствовать, – рассказывает Валерия. – Семейного опыта у меня мало, очень переживаю. Непросто было отвечать на вопросы о традициях казахского народа и готовить национальные блюда. Я этому сейчас только учусь».
Вместе со свекровью 18 лет живет мама пятерых детей Карлыгаш Кажыбаева из района Теренколь.
«Невестке не надо все время проводить дома, ее жизнь должна быть разносторонней, в духе современного времени, но не забывать при этом об уважении к родителям мужа», – уверена Карлыгаш.
Отдав 15 лет госслужбе, Карлыгаш увлеклась шитьем и открыла свой бизнес.
К слову, жюри обращало внимание на внешний вид конкурсанток и креативность в выполнении заданий. В итоге первое место и телевизор получила Молдир Асеткызы из Баянаульского района. Паровой утюг и диплом за второе место увезет в Экибастуз Марал Айтуган. В тройку лучших вошла также Мадина Пазылбекова из Иртышского района, ей вручили мультиварку.