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Лучшую молодую семью выберут в Астане
8 Октября 2018 15:38 106
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане объявили конкурс на звание «Лучшей молодой семьи», передает официальный сайт столичного акимата.
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Для того чтобы участвовать в конкурсе, необходимо пройти 2 отборочных этапа. На первом этапе участникам нужно написать эссе на тему «Отбасы-бақытмекені». Работы принимаются до 12 октября включительно. Заявки можно отравить на электронную почту astana.otbasy@gmail.com
На второй этап, финальный фестиваль, будут приглашены 10 семей. Он пройдет 20 октября во Дворце школьников.
Призовой фонд конкурса составляет 800 тысяч тенге.
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