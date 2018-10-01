Лучшую молодую семью выберут в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане объявили конкурс на звание «Лучшей молодой семьи», передает официальный сайт столичного акимата.

Для того чтобы участвовать в конкурсе, необходимо пройти 2 отборочных этапа. На первом этапе участникам нужно написать эссе на тему «Отбасы-бақытмекені». Работы принимаются до 12 октября включительно. Заявки можно отравить на электронную почту astana.otbasy@gmail.com

На второй этап, финальный фестиваль, будут приглашены 10 семей. Он пройдет 20 октября во Дворце школьников.

Призовой фонд конкурса составляет 800 тысяч тенге.