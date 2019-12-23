Лучшую молодежь наградили в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Кокшетау наградили победителей ежегодной региональной премии Jas Aqmola и областной премией лучших инновационных идей и проектов Aqmola power, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

Конкурсы направлены на повышение интереса молодого поколения к стимулированию и развитию молодежного движения, признания заслуг талантливой и активной молодежи, лучшие из которых были поощрены не только благодарственными письмами, но получили ценные подарки.

В торжественной церемонии вручения принял участие аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев отметивший, что Год молодежи стал ярким стартом новых свершений и достижений, расширивших горизонты новых возможностей для молодежи.

«Сегодня, когда Казахстан строит планы на будущее, бесспорным является тот факт, что его стратегическое развитие немыслимо без энергии молодежных лидеров, всего подрастающего поколения, их заинтересованности и участия в процессах по преобразованию страны. От того, какая молодежь сегодня формируется, подрастает, зависит будущее государства», - сказал Ермек Маржикпаев.





Всего на соискание премии JasAqmola принято около 100 заявок в номинациях «Открытие года», «Студент года», «Творческий коллектив года», «Лучший молодой госслужащий» и в других.

Тематика 58 конкурсных работ инновационных проектов Aqmola power среди молодежи, студентов, молодых ученых и предпринимателей Акмолинской области связана инновациями в области энергетики, информационных технологий, инициатив в области сельского хозяйства, экологии и природопользования.

По итогам конкурса лучшим инновационным проектом стал «Двигатель внутреннего сгорания, работающий на экологический чистом топливе водород» студента Высшего технического колледжа города Кокшетау Алихана Каира.

По словам победителя конкурса Aqmola power, «Данный проект позволит решить проблему энергетической безопасности страны, как альтернативный экологичный и безопасный вид топлива.

«Я благодарен всем организаторам, своим родителям и своим педагогам за помощь и поддержку», - поделился впечатлениями Алихан Каир.

В завершение торжественной церемонии состоялся праздничный концерт с участием победителей.







