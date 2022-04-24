Лучшую книгу года определят в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В этом году пройдут республиканские конкурсы на лучшее сочинение и лучшую книгу года. Об этом сообщил заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова, отвечая на запрос депутатов Сената, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации вице-премьера, в целях поддержки отечественной литературы Министерством культуры и спорта на конкурсной основе за счет государства издаются книги, востребованные читателями. В том числе и произведения, посвященные детям и подросткам.

«В период с 2010 по 2020 годы при поддержке Министерства культуры и спорта были изданы книги таких известных писателей, как Музафар Алимбаев, Туманбай Молдагалиев, Жакан Смаков, Оспанхан Аубакиров, Акселеу Сейдимбек, Марат Кабанбай, Кастек Баянбаев, Байбота Кошым-Ногай, Асылбек Абдрахман, Баянгали Алимжанов, Нурдаулет Акиш, Абдирайым Толымбек, Алибек Файзуллаев. Их бесплатно раздавали библиотекам», - проинформировал Ералы Тугжанов.

Замглавы Правительств добавил, что в рамках госзаказа приоритет отдается изданию детской литературы. В частности, в 2021 году в жанре детской литературы издали 40 произведений тиражом 120 тысяч экземпляров. Для того, чтобы литература, изданная по государственному заказу, была доступна читателям, электронные версии загружаются в Национальную электронную библиотеку Казахстана. В 2019 году сформирован золотой фонд детской литературы с целью сохранения и передачи следующему поколению наследия казахской детской литературы. Решением специальной комиссии в фонд внесено 2 582 книги.

«В прошлом году приняли трехлетний общереспубликанский план по популяризации чтения. В нем предусмотрено 67 мероприятий. В рамках плана в декабре 2021 года danabala.kz запущен сайт детской литературы. На сайте размещена электронная версия 22 книг казахских писателей, изданных с 50-х годов прошлого века. В настоящее время на портал загружено около 200 произведений отечественных детских писателей и зарубежных поэтов и писателей. Также в этом году на республиканском уровне пройдут конкурсы на лучшее сочинение и лучшую книгу года», - сообщил Ералы Тугжанов.