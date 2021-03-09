Лучшую домохозяйку выбрали в колонии-поселении в Костанайской области.

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Департамент УИС по Костанайской области совместно с Молодежным ресурсным центром организовали онлайн-конкурс «Лучшая домохозяйка». Конкурс такого формата прошел впервые, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на организаторов.

«Цель – социализация осуждённых людей, отбывающих наказание в учреждении минимальной и смешанной безопасности, плюс возрождение и популяризация среди женщин чувства ответственности за ведение домашнего хозяйства», - подчеркнули в ведомстве.

Конкурс был поделен на 3 этапа, к которому участницы подготовились заранее, а уже в очном режиме продемонстрировали свои задания, со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. В «Визитке» нужно было рассказать о себе, своих увлечениях и показать чудеса кулинарии, а именно выпечки. Здесь участницы приготовили простые, но, как отметило жюри, очень вкусные изделия.

«Я испекла блины, потому что приближается Масленица, да и моим близким легкие блинчики на завтрак очень нравятся», - поделилась участница Н.

На втором этапе проверялись творческие способности с помощью иголок и ниток, здесь следовало сшить или связать любую вещь, плюс ко всему об этом рассказать. Участница К. выделилась тем, что «нарисовала» картину в лиловых тонах.

Последней ступенькой стал этап-сочинение, где осужденные поделились мечтами, какой для них идеальный дом. Жюри было тронуто рассказами участниц.

По завершении были определены победительницы, которых наградили ценными призами и грамотами.

Обсуждение членами жюри велось через онлайн-платформу, участие в нем приняла Динара Утебаева, член общественной наблюдательной комиссии, которая подчеркнула важность проведения таких мероприятий и поздравила с праздником всех участниц конкурса. В свою очередь, осужденные поблагодарили за возможность проведения таких мероприятий.