Лучшую бабушку выбрали в преддверии празднования Наурыз в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В преддверии празднования Наурыз мейрамы в Акмолинской области прошел региональный конкурс-фестиваль среди бабушек «Ақ жаулықты ақ әже». Гран-при завоевала 80-летняя жительница Астраханского района Шолпан Касимова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе управления культуры Акмолинской области, конкурс был организован областным центром народного творчества и культурного досуга в преддверии празднования Наурыз мейрамы в соответствии с концепцией проекта «Дәстүр мен ғұрып».

«Главной целью конкурса-фестиваля стала пропаганда традиционного воспитания, основанного на семейных ценностях, преемственность священного достояния нации, привитие подрастающему поколению традиций и обычаев казахского народа», - отметила руководитель управления культуры Акмолинской области Айгуль Сабитова.





















В конкурсе приняли участие бабушки старше 60 лет, воспитывающие внуков и правнуков, отобранные городскими и районными домами культуры Акмолинской области.

Все участницы показывали свое мастерство в четырех турах. Первый – презентация, в котором каждая бабушка знакомила собравшихся с собой и своей семьей. Во втором туре «Қызым саған айтам» конкурсантки с помощью видеороликов показали забытые или редко используемые обычаи и семейные традиции, передаваемые из поколения в поколение, обучая искусству своих невесток, дочерей или внучек. В творческом туре «Өнерпаз әже» бабушки продемонстрировали свое умение в пении колыбельной, исполнении песен и танцев. Завершилось все выставкой собственноручных изделий конкурсанток «Бармақтары майысқан».









По итогам конкурса Гран-при «АСЫЛ ӘЖЕ» завоевала 80-летняя Шолпан Касимова из Астраханского района. Все остальные участницы удостоились номинаций.

Каждая конкурсантка была награждена ценными призами и дипломом.











