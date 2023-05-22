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Лучшую бабушку года впервые выбрали в Алматы

Редактор:  
Зифа Хабирова
22 Мая 2023, 23:45
Лучшую бабушку года впервые выбрали в Алматы Almaty.tv

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы определили победительницу конкурса Асыл Әже-2023. Лучшей бабушкой мегаполиса признали 62-летнюю Гульнару Кунанбаеву, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Almaty.tv.

Оригинальный творческий конкурс в городе проводится впервые. По итогам состязания все 12 финалисток получили ценные призы и сертификаты.

«Прошли отборочные туры по всем 9-ти центрам активного долголетия, в восьми районах нашего города. 25 конкурсантов прошли отборочный тур, 12 финалистов соревновались в разных номинациях», - сказала директор городского центра активного долголетия Сауле Бекетаева.

Одна из участниц конкурса - Людмила Хван. В свои 73 года она является бабушкой семи внуков. Женщина призывает всех бабушек и дедушек не сидеть дома, а жить активной жизнью и реализовывать свои заветные мечты.

«Я веду очень активную жизнь, танцую, хожу в хор, путешествую. Здесь на конкурсе я встретила очень много подруг, мне очень нравится этот конкурс», - поделилась участница конкурса «Асыл Аже – Алматы» Людмила Хван.

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