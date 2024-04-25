Лучшую аудиосказку для детей с нарушением зрения выбрали в Караганде

В Карагандинской областной спецбиблиотеке для незрячих и слабовидящих подвели итоги конкурса аудиосказок для детей с нарушением зрения «Ертегілер әлемі», передает корреспондент агентства Kazinform.

— На конкурс поступила 61 работа из Караганды, Темиртау, Шахтинска, Балхаша, Абая, Сарани, Приозёрска и Бухар-Жырауского, Шетского, Нуринского, Осакаровского и Актогайского районов. Жюри определило обладателей трех призовых мест, а также двух номинаций, — рассказали в спецбиблиотеке.

Фото: Управление культуры, архивов и документации Карагандинской области

Первое место заняла методист детской библиотеки Нуринского района Гулимай Ахметбекова за аудиосказку «Өнердің күші» (прочитана казахская народная сказка).

Фото: Управление культуры, архивов и документации Карагандинской области

Вторым стал организатор культурных мероприятий Актогайского культурно-досугового центра Әли Сейдіғали с аудиосказкой «Еріншек адам».

— Я работаю в районном Доме культуры, люблю поэзию. Выбрал для озвучивания сказку «Еріншек адам». Тема, ставшая болезнью современности, так как нередко кормильцами семей становятся женщины. Думаю, мне удалось донести до жюри конкурса своим голосом образы персонажей, — говорит Әли Сейдіғали.

И третье место присуждено карагандинке Наталии Морозовой за аудиосказку «Сказки для Софии — Весенний ветерок» (из серии книг собственного сочинения «Придумки от Алинки»).

Также были учреждены поощрительные призы в двух номинациях:

«Үздік аудиоқойылым» завоевала библиотекарь детской библиотеки № 2 Темиртау Жаннур Алиаскарова за аудиосказку «Алтын сақа»;

«Лучшим чтецом» стал карагандинец Роман Тен с аудиосказкой «Бай-музыкант и Алдар-Косе» (казахская народная сказка).

Победителям и призёрам вручили дипломы и денежные сертификаты.