Лучший юный теннисист по версии ITTF Алан Курмангалиев мечтает попасть на Олимпиаду

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Признанный Международной федерацией настольного тенниса (ITTF) лучшим юным теннисистом Алан Курмангалиев готовится к очередным соревнованиям. О своих победах и планах на этот год, о детских мечтах он рассказал корреспонденту МИА «Казинформ».

В настольный теннис Алан Курмангалиев пришел в 7 лет. По его словам, этот вид спорта ему понравился с самого первого дня. Он даже просил тренера перевезти его сразу с начинающей группы к более профессиональным ребятам, так как они тренировались по 2-3 часа. По словам тренера Эльмиры Алиевой, Алан сразу показал свою способность и стремление.

«С первого месяца занятий уже было видно, что ребенок перспективный. У него было огромное желание научиться играть. И действительно, если у нас начинающие группы занимались по 1,5-2 часа, то он мог выдержать тренировки для спортсменов более высокого класса, 3-4 часа он мог спокойно работать в таком маленьком возрасте. И это, конечно, дало свои результаты. И буквально через два года тренировок он стал чемпионом Казахстана в своей возрастной группе. Спустя год он выиграл у спортсменов, которые старше его на три года. А дальше начал покорять международные чемпионаты», - рассказала тренер Эльмира Алиева.

В прошлом году двенадцатилетний Алан Курмангалиев выиграл четыре отборочных турнира: республиканский ( г. Алматы), центральноазиатский (г. Бишкек), азиатский (Таиланд) и мировой (Оман). Также он первым номером вошёл в мировую команду Hopes, поддерживаемую Международной федерацией настольного тенниса ITTF. По этой программе в декабре Алан вместе со своим наставником был приглашён в Китай на международный учебно-тренировочный сбор, по окончании которого прошёл турнир, где занял первое место. Также в конце прошлого года на молодежном чемпионате РК юный Алан завоевал золотую медаль, выполнил норматив мастера спорта РК и вошёл в историю казахстанского настольного тенниса как самый молодой мастер спорта.

Международная федерация ITTF по итогам континентального и мирового турниров Hopes Week назвала Алана Курмангалиева лучшим юным теннисистом 2019 года.

Своими достижениями Алан, безусловно, гордится. Однако он признается, что каждая победа – это результат комплекса работ.

«Я был очень рад, когда меня признали самым лучшим юным теннисистом. Если честно, я даже не знал, что будут выбирать лучшего. Об этом я узнал в Интернете. Там выбирали лучшего по технике, подачам, вращениям. Также смотрели , кто на тренировках старается и на дисциплину между турнирами», - поделился Алан.

Алан Курмангалиев вошел в программу Hopes, благодаря которой юный мастер малой ракетки будет каждый месяц участвовать на мировых турнирах под патронажем Международной федерации настольного тенниса. Карагандинский вундеркинд в рамках программы будет выступать вплоть до 21 года.

Но самая главная мечта юного спортсмена – как можно скорее попасть на Олимпийские игры.

«Главная мечта – стать призером Олимпийских игр, выиграть на них медаль. Я буду стараться», - поделился Алан Курмангалиев.

Хотелось бы отметить, что Алан - не единственный спортсмен Областной детско-юношеской школы олимпийского резерва по настольному теннису, который подает большие надежды.

Большие успехи показывает на соревнованиях воспитанница школы Акашева Зауреш, на счету которой медали разного достоинства на международных турнирах в Тунисе, Парагвае, Эстонии, Узбекистане, России, Кыргызстане.

Зауреш второй год подряд выигрывает престижный международный турнир «Южная столица». Является лидером женской сборной Казахстана. На прошедшем чемпионате РК завоевала 3 золотых медали и титул абсолютной чемпионки РК. Тренируется по индивидуальной программе под руководством личного тренера Эльмиры Алиевой, готовится к командному чемпионату мира, который пройдёт в конце марта в Южной Корее. Но основной задачей для Зауреш является завоевание олимпийской лицензии на отборочном лицензионном турнире в Таиланде, который пройдет с 6 по 12 апреля. В этой связи для набора международного рейтинга она примет участие в международных турнирах в Испании, Португалии, Катаре, Омане. Недавно Зауреш получила вызов от Азиатской ФНТ на участие в Кубке Азии (Китай), где примут участие 16 сильнейших игроков.

Успехам этих молодых карагандинских теннисистов радуются не только земляки, но и многие зарубежные мастера малой ракетки. А тренер обещает усердно работать с талантливыми спортсменами так, чтобы не подвести ITTF.