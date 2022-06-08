03:00
8 Июня 2022 20:37
Лучший теннисист РК не сумел выйти в полуфинал турнира в Штутгарте
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первая ракетка Казахстана Александр Бублик сыграл четвертьфинальный матч парного разряда на турнире в Штутгарте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.
Во второй встрече на турнире казахстанец в паре с австралийским теннисистом Ником Кирьосом сыграл против французско-немецкого дуэта Фабрис Мартен — Андреас Мьес и потерпел поражение в двух сетах с общим счетом 6:7, 6:7 в тай-брейке. Матч продлился 1:30.
По ходу игры Бублик и Кирьос исполнили 10 подач навылет, совершили две двойные ошибки и выиграли четыре очка и один гейм подряд.
Казахстанский теннисист располагается на 62 позиции рейтинга (ATP).
Ранее сообщалось, что Александр Недовесов выиграл на старте турнира в Штутгарте.
Читайте также
Лента новостей
02:44
02:22
02:02
01:58
01:34
01:11
00:58
00:31
00:03
вчера 23:46
вчера 23:29
вчера 23:12
вчера 23:00
вчера 22:48
вчера 22:37
вчера 22:25
вчера 22:19
вчера 22:07
вчера 21:55