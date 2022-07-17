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Лучший теннисист Казахстана вышел в финал турнира в США
17 Июля 2022 08:55

Лучший теннисист Казахстана вышел в финал турнира в США

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Александр Бублик (42-е место в рейтинге ATP) вышел в финал турнира в Ньюпорте (США), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В полуфинале он встретился с австралийцем Джейсоном Кублером (102-е место) и без проблем обыграл его в двух сетах — 6:3, 6:2. В финале Бублику будет противостоять американец Максим Кресси (41-е место), который в полуфинале победил своего соотечественника Джона Изнера (22-е место) — 6:2, 4:6, 6:3.

Призовой фонд турнира в Ньюпорте составляет 665 330 долларов. Победитель получит 90 495 долларов и 250 рейтинговых очков. Для Александра Бублика это будет второй финал в году — после его триумфа в Монпелье (Франция) в феврале.

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