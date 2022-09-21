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Лучший теннисист Казахстана вырвал победу на старте турнира во Франции
21 Сентября 2022, 22:32

Лучший теннисист Казахстана вырвал победу на старте турнира во Франции

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Первая ракетка Казахстана Александр Бублик сыграл первый матч на хардовом турнире в Метце (Франция), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанский теннисист Александр Бублик во встрече 1/16 финала сыграл с местным теннисистом Эваном Фернессом. Матч продлился два часа и 33 минуты и завершился победой казахстанца в трех сетах со счетом 5:7, 6:4, 7:6 на тай-брейке.

По ходу игры Бублик исполнил 14 подач навылет, совершил семь двойных ошибок, а также выиграл 12 очков и три гейма подряд.

Казахстанец на данный момент располагается на 44-ой позиции мирового одиночного рейтинга АТР (Ассоциация теннисистов-профессионалов).


Фото: ktf.kz



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