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    12:40, 30 Июль 2023 | GMT +6

    Лучший теннисист Казахстана выдал мощный камбэк на турнире в США

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    Photo: ktf.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Александр Бублик в дуэте с представителем Нидерландов Таллоном Грикспором успешно начал выступление на турнире в Вашингтоне (США) в парном разряде, сообщает Sports.kz.

    В полуфинале квалификации Бублик и Грикспор встретились с американцем Маркосом Гироном и филиппинцем Третом Хьюи и одержали победу в трех сетах — 5:7, 7:6 (10:8), 10:8. Таким образом, Александр Бублик со своим напарником вышел в финал квалификации, где за выход в основную сетку турнира поборется с индийцами Анирудом Чандрасекаром и Виджаем Сундаром Прашантом.

    Добавим, что Александр Бублик на данный момент является лучшим теннисистом Казахстана в одиночном разряде — в рейтинге ATP он занимает 26-е место.


    Теги:
    Спорт Бублик Александр Теннис
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