Лучший теннисист Казахстана выдал мощный камбэк на турнире в США

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Александр Бублик в дуэте с представителем Нидерландов Таллоном Грикспором успешно начал выступление на турнире в Вашингтоне (США) в парном разряде, сообщает Sports.kz.

В полуфинале квалификации Бублик и Грикспор встретились с американцем Маркосом Гироном и филиппинцем Третом Хьюи и одержали победу в трех сетах — 5:7, 7:6 (10:8), 10:8. Таким образом, Александр Бублик со своим напарником вышел в финал квалификации, где за выход в основную сетку турнира поборется с индийцами Анирудом Чандрасекаром и Виджаем Сундаром Прашантом.

Добавим, что Александр Бублик на данный момент является лучшим теннисистом Казахстана в одиночном разряде — в рейтинге ATP он занимает 26-е место.