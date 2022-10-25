РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    03:33, 25 Октябрь 2022 | GMT +6

    Лучший теннисист Казахстана удачно стартовал на турнире в Базеле

    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Первая ракетка Казахстана Александр Бублик дебютировал на хардовом турнире в помещении в швейцарском Базеле, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Во встрече с российским теннисистом Асланом Карацевым (60-я ракетка мира) казахстанский спортсмен одержал победу в двух сетах со счетом 6:3, 7:6. Матч продлился один час и 21 минуту.

    По ходу игры Бублик исполнил десять подач навылет и совершил четыре двойные ошибки. Также Александр выиграл шесть очков и три гейма подряд.

    Благодаря этой победе казахстанец вышел в 1/8 финала швейцарского турнира.

    Отметим, что Бублик на данный момент располагается на 38-й позиции рейтинга ATP (Ассоциация теннисистов-профессионалов). Карацев же является четвертой ракетой России и серебряным призером Олимпиады-2020 в миксте.


    Теги:
    Спорт Швейцария Теннис
    Сейчас читают
    Сегодня, 22:51
    Мать оставленного в чайхане младенца нашли в Актобе
    Сегодня, 22:22
    Казахстан за день не смог завоевать медалей на Азиаде в Ханчжоу
    Сегодня, 22:00
    Землетрясение в Китае зафиксировали казахстанские сейсмологи
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!