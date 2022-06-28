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Лучший теннисист Казахстана с победы стартовал на Уимблдоне
28 Июня 2022 08:25

Лучший теннисист Казахстана с победы стартовал на Уимблдоне

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Во втором круге Александр Бублик сыграет с сербом Душаном Лайовичем (64 место в рейтинге ATP), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Казахстанский теннисист Александр Бублик (38 место в рейтинге ATP) успешно начал выступление на Уимблдоне в одиночном разряде.

В первом круге он встретился с венгром Мартоном Фучовичем (59 место) и без особых проблем победил его в трех сетах — 6:1, 6:2, 6:4. Матч продолжался 1 час и 24 минуты.

Следующий соперник Александра Бублика Душан Лайович на отказе по ходу матча победил испанского теннисиста Пабло Карреньо Бусту (20 место) — 3:6, 6:4.

Призовой фонд Уимблдона в этом году составляет 16 815 360 евро. Победитель турнира заработает 2 320 000 евро.

Ранее сообщалось, что казахстанские теннисистки сыграют на юниорском Уимблдоне. Казахстан представят Аружан Сагандыкова и Сандугаш Кенжибаева.


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