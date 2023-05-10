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Лучший теннисист Казахстана с победы стартовал на турнире в Риме

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
10 Мая 2023, 22:10
Лучший теннисист Казахстана с победы стартовал на турнире в Риме Фото: sports.kz

РИМ. КАЗИНФОРМ - Первая ракетка Казахстана Александр Бублик провел матч первого круга на грунтовом турнире одиночного разряда в Риме (Италия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанский спортсмен провел встречу с финским теннисистом Педро Мартинесом (142-я ракетка мира) и одержал победу в двух сетах с общим счетом 6:3, 7:6. Игра продлилась один час и 46 минут.

Во время встречи Александр исполнил десять подач навылет и совершил 11 двойных ошибок. Кроме того, казахстанец выиграл семь очков и три гейма подряд.

Данная игра казахстанского теннисиста прошла на стадии 1/64 финала турнира в Италии.


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