13 Июня 2022 23:31

Лучший теннисист Казахстана с победы стартовал на турнире в Лондоне

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первая ракетка Казахстана Александр Бублик дебютировал на турнире серии ATP в Лондоне, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Казахстанский теннисист в первом круге встретился на корте с представителем Италии, 74-й ракеткой мира Лоренцо Музетти. А. Бублик выиграл первый сет со счетом 6:3. Перед началом второго сета итальянец отказался от продолжения встречи. Матч продлился всего 35 минут.

По ходу игры казахстанец исполнил семь подач навылет, совершил одну двойную ошибку, а также выиграл шесть очков и три гейма подряд.

Встреча состоялась на стадии 1/16 финала турнира.

Ранее сообщалось, что лучшие теннисисты Казахстана взлетели в мировом рейтинге. Александр Бублик занял 37 место. Михаил Кукушкин также поднялся на пять отметок и расположился на 161 месте, Дмитрий Попко – на 195 месте, Тимофей Скатов – 231. В парном разряде Андрей Голубев упал на 41 строчку, Александр Недовесов улучшил положение на три пункта – 61 место, а А. Бублик опустился на 184 место.