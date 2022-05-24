22:20
24 Мая 2022 21:27
Лучший теннисист Казахстана с победы стартовал на «Ролан Гаррос»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первая ракетка Казахстана Александр Бублик сыграл дебютный матч на Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос») в Париже, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
В первой встрече на турнире казахстанец встретился с хозяином корта Артуром Риндеркнехом. Бублик одержал победу в игре в двух сетах с общим счетом 6:2, 6:4, 6:4. Матч пролился 1 час и 56 минут.
По ходу игры Бублик исполнил 16 подач навылет, совершил две двойные ошибки и выиграл восемь очков и четыре гейма подряд.
Казахстанский теннисист находится на 42-й строчке мирового рейтинга, а француз на 68-й.
Встреча проходила на стадии 1/64 финала.
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