24 Мая 2022 21:27

Лучший теннисист Казахстана с победы стартовал на «Ролан Гаррос»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первая ракетка Казахстана Александр Бублик сыграл дебютный матч на Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос») в Париже, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В первой встрече на турнире казахстанец встретился с хозяином корта Артуром Риндеркнехом. Бублик одержал победу в игре в двух сетах с общим счетом 6:2, 6:4, 6:4. Матч пролился 1 час и 56 минут.

По ходу игры Бублик исполнил 16 подач навылет, совершил две двойные ошибки и выиграл восемь очков и четыре гейма подряд.

Казахстанский теннисист находится на 42-й строчке мирового рейтинга, а француз на 68-й.

Встреча проходила на стадии 1/64 финала.



