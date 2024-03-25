Лучший теннисист Казахстана проиграл в драматичном матче на турнире в Майами

Казахстанский теннисист Александр Бублик в дуэте с австрийцем Себастьяном Офнером неудачно выступил на турнире в Майами в парном разряде, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

В первом круге Бублик и Офнер встретились с нидерландским теннисистом Семом Вербеком и австралийцем Джоном Патриком Смитом. В первом сете казахстанец со своим напарником вели со счетом 5:3, но в итоге проиграли на тай-брейке — 6:7 (10:8). Во втором сете Бублик и Офнер выиграли со счетом 6:4. В решающей, третьей партии, сильнее оказались Вербек и Смит — 10:5.

Таким образом, Александр Бублик завершил выступление на турнире в Майами. Напомним, ранее лучший теннисист Казахстана также проиграл в одиночном разряде: он уступил итальянцу Маттео Арнальди — 4:6, 1:6.