18 Июля 2022 08:12

Лучший теннисист Казахстана проиграл финал турнира в США

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Александр Бублик (42 место в рейтинге ATP) провел финальный матч на турнире в Ньюпорте (США), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Соперником Александра Бублика по финалу был американец Максим Кресси (41 место). Матч получился трехсетовым и закончился поражением А. Бублика — 6:2, 3:6, 6:7.

За участие в финале Александр Бублик заработал $52 790 и 150 рейтинговых очков.

Ранее сообщалось, что на турнире в Ньюпорте лучший теннисист Казахстана победил американца Джека Сока (100 место) — 6:3, 3:6, 6:2, британца Энди Маррея (52 место) — 7:5, 6:4 и австралийца Джейсона Кублера (102 место) — 6:3, 6:2.









Фото: olympic.kz