21:27, 06 Апрель 2022 | GMT +6
Лучший теннисист Казахстана планирует завершить карьеру в 35 лет
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первая ракетка Казахстана Александр Бублик ответил на вопросы юных любителей тенниса в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Пресс-служба Федерации тенниса Казахстана сообщила, какие вопросы задали юные теннисисты Александру Бублику.
— Какой Ваш самый неудобный соперник?
— Наверное, Кэмерон Норри.
— Во сколько лет Вы планировали закончить карьеру?
— Я думаю, лет в 35.
— Кто Ваш самый сильный соперник, с которым Вы играли?
— Новак Джокович.
— Если бы не теннис, какую профессию Вы бы выбрали?
— Я бы играл в баскетбол.
— С кем Вы бы хотели сыграть?
— С Роджером Федерером.
— А Вы уже не сможете с ним сыграть.
— Может он вернется на одну неделю и я смогу с ним сыграть.
Стоит отметить, что 24-летний Бублик на данный момент занимает 37-ю позицию рейтинга ATP в одиночном разряде.