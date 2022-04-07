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    21:27, 06 Апрель 2022 | GMT +6

    Лучший теннисист Казахстана планирует завершить карьеру в 35 лет

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первая ракетка Казахстана Александр Бублик ответил на вопросы юных любителей тенниса в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Пресс-служба Федерации тенниса Казахстана сообщила, какие вопросы задали юные теннисисты Александру Бублику.

    — Какой Ваш самый неудобный соперник?

    — Наверное, Кэмерон Норри.

    — Во сколько лет Вы планировали закончить карьеру?

    — Я думаю, лет в 35.

    — Кто Ваш самый сильный соперник, с которым Вы играли?

    — Новак Джокович.

    — Если бы не теннис, какую профессию Вы бы выбрали?

    — Я бы играл в баскетбол.

    — С кем Вы бы хотели сыграть?

    — С Роджером Федерером.

    — А Вы уже не сможете с ним сыграть.

    — Может он вернется на одну неделю и я смогу с ним сыграть.

    Стоит отметить, что 24-летний Бублик на данный момент занимает 37-ю позицию рейтинга ATP в одиночном разряде.


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