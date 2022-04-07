Лучший теннисист Казахстана планирует завершить карьеру в 35 лет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первая ракетка Казахстана Александр Бублик ответил на вопросы юных любителей тенниса в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Пресс-служба Федерации тенниса Казахстана сообщила, какие вопросы задали юные теннисисты Александру Бублику.

— Какой Ваш самый неудобный соперник?

— Наверное, Кэмерон Норри.

— Во сколько лет Вы планировали закончить карьеру?

— Я думаю, лет в 35.

— Кто Ваш самый сильный соперник, с которым Вы играли?

— Новак Джокович.

— Если бы не теннис, какую профессию Вы бы выбрали?

— Я бы играл в баскетбол.

— С кем Вы бы хотели сыграть?

— С Роджером Федерером.

— А Вы уже не сможете с ним сыграть.

— Может он вернется на одну неделю и я смогу с ним сыграть.

Стоит отметить, что 24-летний Бублик на данный момент занимает 37-ю позицию рейтинга ATP в одиночном разряде.