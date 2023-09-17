Лучший теннисист Казахстана одержал победу в матче Кубка Дэвиса

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик уверенно победил Янаки Милева в рамках плей-офф «Кубка Дэвиса», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

На стадии плей-офф турнира Бублик (29-я ракетка мира) сыграл вторую встречу между Казахстаном и Болгарией против Янаки Милева (569-й номер рейтинга АТР) Александр одержал победу в двух сетах с общим счетом 6:4, 6:1. Игра продлилась один час и восемь минут.

Ранее Тимофей Скатов принес Казахстану первую победу в противостоянии, обыграв в трех сетах Димитара Кузманова.

В воскресенье, 17-го сентября, в парном разряде Александр Недовесов и Андрей Голубев сыграют против Александроа Донски и Александра Лазаровым. Затем Бублик встретится с Кузмановым, а в заключительной встрече, если она понадобится, Скатов сыграет против Милева.