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Лучший теннисист Казахстана обыграл трехкратного чемпиона турниров Большого шлема
16 Июля 2022 02:27

Лучший теннисист Казахстана обыграл трехкратного чемпиона турниров Большого шлема

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первая ракетка Казахстана Александр Бублик провел матч третьего круга на травяном турнире в Ньюпорте (США), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанский теннисист в четвертьфинальной встрече сыграл с бывшей первой ракеткой мира и трехкратным чемпионом турниров Большого шлема британцем Энди Марреем. Встреча продлилась один час и 48 минут и завершилась победой казахстанца в двух сетах со счетом 7:5, 6:4.

По ходу игры Бублик исполнил 10 подач навылет, совершил пять двойных ошибок, а также выиграл пять очков и четыре гейма подряд.

Александр Бублик на данный момент находится на 42-ой строчке мирового рейтинга АТР (Ассоциация теннисистов-профессионалов).


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