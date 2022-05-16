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Лучший теннисист Казахстана неудачно стартовал на турнире в Женеве
16 Мая 2022 22:49

Лучший теннисист Казахстана неудачно стартовал на турнире в Женеве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первая ракетка Казахстана Александр Бублик сыграл первый матч на турнире парного разряда, который проходит в швейцарской Женеве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Бублик в паре с австралийским теннисистом Танаси Коккинакисом сыграл с португальским дуэтом Франсишку Кабраль – Жуан Соуза. Казахстанец и австралиец уступили соперникам в трех сетах с общим счетом 7:6, 6:7, 10:12. Встреча продлилась один час и 50 минут.

Во время игры пара Бублика и Коккинакиса выполнила 10 подач навылет и совершила пять двойных ошибок. Кроме того, Бублик с напарником выиграли пять очков и три гейма подряд.

Данный матч проходил в рамках 1/8 финала грунтового турнира.


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