25 Мая 2022 20:52

Лучший теннисист Казахстана дебютировал в парном разряде на «Ролан Гаррос»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первая ракетка Казахстана Александр Бублик сыграл первый матч парного разряда на Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос»), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанский теннисист в паре с австралийским спортсменом Танаси Коккинакисом одержал победу над американо-польским дуэтом Натаниэль Ламмонс — Камил Майчрзак в двух сетах с общим счетом 7:5, 7:6. Встреча продлилась один час и 32 минуты.

По ходу матча казахстанец и австралиец исполнили 11 подач навылет, совершили четыре двойные ошибки, а также выиграли пять очков и пять геймов подряд.

Встреча проходила на стадии 1/32 финала.



