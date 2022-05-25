21:16
25 Мая 2022 20:52
Лучший теннисист Казахстана дебютировал в парном разряде на «Ролан Гаррос»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первая ракетка Казахстана Александр Бублик сыграл первый матч парного разряда на Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос»), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Казахстанский теннисист в паре с австралийским спортсменом Танаси Коккинакисом одержал победу над американо-польским дуэтом Натаниэль Ламмонс — Камил Майчрзак в двух сетах с общим счетом 7:5, 7:6. Встреча продлилась один час и 32 минуты.
По ходу матча казахстанец и австралиец исполнили 11 подач навылет, совершили четыре двойные ошибки, а также выиграли пять очков и пять геймов подряд.
Встреча проходила на стадии 1/32 финала.
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