Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Лучший теннисист Казахстана Александр Бублик не сумел выйти в финал турнира в Марселе

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
26 Февраля 2023, 03:27
Лучший теннисист Казахстана Александр Бублик не сумел выйти в финал турнира в Марселе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Первая ракетка Казахстана Александр Бублик сыграл матч полуфинала на турнире одиночного разряда в Марселе (Франция), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанец провел встречу с польским теннисистом Хубертом Гуркачом (11-я ракетка мира) и потерпел поражение в двух сетах с общим счетом 4:6, 6:7. Встреча продлилась один час и 32 минуты.

Во время игры Бублик исполнил 12 подач навылет и совершил три двойные ошибки. Кроме того, Александр выиграл шесть очков и один гейм подряд.

После этого матча казахстанский спортсмен завершил выступления на хардовом турнире в Марселе. В прошлой игре Бублик обыграл 25-ю ракетку мира Григора Димитрова из Болгарии.


Спорт   Франция   Теннис  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка