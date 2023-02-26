Лучший теннисист Казахстана Александр Бублик не сумел выйти в финал турнира в Марселе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Первая ракетка Казахстана Александр Бублик сыграл матч полуфинала на турнире одиночного разряда в Марселе (Франция), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанец провел встречу с польским теннисистом Хубертом Гуркачом (11-я ракетка мира) и потерпел поражение в двух сетах с общим счетом 4:6, 6:7. Встреча продлилась один час и 32 минуты.

Во время игры Бублик исполнил 12 подач навылет и совершил три двойные ошибки. Кроме того, Александр выиграл шесть очков и один гейм подряд.

После этого матча казахстанский спортсмен завершил выступления на хардовом турнире в Марселе. В прошлой игре Бублик обыграл 25-ю ракетку мира Григора Димитрова из Болгарии.